Wahlkarten, Hygiene und Co.Was Sie über die Gemeinderatswahl wissen sollten

Am 28. Juni finden in den steirischen Gemeinden (mit Ausnahme von Graz) die Gemeinderatswahlen statt. Rund 800.000 Steirerinnen und Steirer sind wahlberechtigt. Der Fahrplan bis zur Wahl.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Am 28. Juni wird in der Steiermark gewählt © Erwin Scheriau

Heute in einem Monat werden die Gemeinderatswahlen auch in Graz-Umgebung fortgesetzt. Was hat sich durch Corona verändert?

Vor allem zwei Punkte: Zum einen müssen alle Parteien beim Wahlkampf improvisieren, zum anderen werden uns Abstands- und Hygieneregeln auch in den Wahllokalen begegnen.