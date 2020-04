Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Messen in versperrten Grazer Kirchen, Gottesdienste im Internet, selbst gesegnete Speisen: die heurigen Ostertage und ihre Besonderheiten. Die Kleine Zeitung überträgt in den kommenden Tagen die Gottesdienste mit Bischof Wilhelm Krautwaschl aus dem Dom und Mariazell auf der Homepage live.

Im Internet und in der Hauskirche

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bischof Wilhelm Krautwaschl wird die Ostergottesdienste in kleinstem Rahmen im Grazer Dom feiern. Die Kleine Zeitung überträgt © Diözese

Wie kann man in einer Zeit, in der man möglichst daheimbleiben sollte, Ostern feiern? Sind die Kirchen in den nächsten Tagen zugesperrt? Darf man Gottesdienste besuchen? Und wie schaut es mit den Fleischweihen aus? Fragen wie diese bekommen Geistliche und weitere der Kirche nahestehende Personen derzeit oft zu hören