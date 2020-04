Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Fischen, formell derzeit nicht als Freizeitbeschäftigung erlaubt (Foto Sujet) © Emhofer

„Am Wundschuher See herrscht derzeit ein reges Treiben. Leute aus anderen Bundesländern und Bezirken haben ihre Zelte aufgeschlagen. Sie nächtigen in ihren Zelten, grillen am Abend und gehen tagsüber ihrem Hobby, dem Fischen, nach“, schildert ein Mann, der in der Nähe des Fischer-Resorts mit dem Hausensee und den beiden kleineren Fischteichen wohnt. Er hätte allein am Donnerstag sechs Fahrzeuge mit Nummerntafeln aus dem Burgenland gezählt. Und er wundert sich: „Ist Campieren und Fischen erlaubt? Und gibt es nicht eine bundeseinheitliche Verkehrsbeschränkung?“