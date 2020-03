Kleine Zeitung +

Stocksportler aus Kolumbien in Kainbach Die coolsten Sport-Exoten seit "Cool Runnings"

In der kleinen Gemeinde Kainbach bei Graz und in Weiz bereiteten sich dieser Tage vier Frauen und vier Männer aus Kolumbien auf die Weltmeisterschaft im Eisstocksport vor. Sie sind Exoten: In ganz Kolumbien gibt es nur rund 70 Stocksportler und einen Verein. Die Vorfreude und die Gastfreundschaft waren groß.