In der Lebenswelt der Barmherzigen Brüder führen die Bewohner alle zwei Jahre eine ungewöhnliche Version der Leidensgeschichte Jesu auf. Am heutigen Freitag steigt wieder die Premiere.

Einige der Mitwirkenden der Passionsspiele © Miriam Leitold

Mehr als 50 Personen proben seit Jänner für die Passionsspiele in Kainbach bei Graz. Am Freitag, 28. Februar (19.30 Uhr), wird es ernst - da steigt in der Lebenswelt der Barmherzigen Brüder (dem ehemaligen Pflegezentrum) die Premiere.