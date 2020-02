Nach Unterschriftenaktion will derzeitiger Betreiber bleiben. Laut Gemeinde bleibt Kündigung aber aufrecht.

Das Sportzentrum in Hart soll neue Betreiber erhalten © Thomas Wieser

Das Sportzentrum mit Fitnessstudio, Tennisanlage, Café und Seminarräumen – eines der Aufregerthemen vor der Wahl in Hart bei Graz. In der Gemeinderatssitzung in der Vorwoche wurde mit einer Mehrheit von Bürgerliste, ÖVP und Neos die endgültige Kündigung des Pächters Jakob Kühhas beschlossen. Dieser hatte zuvor selbst gekündigt, wollte dies aber rückgängig machen.