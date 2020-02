Kleine Zeitung +

Kaum Personal zu finden Oberster Konditor kann am Sonntag nicht mehr aufsperren

Nach 28 Jahren sperrt Erich Handl ab März seine Konditorei in Gratkorn an den umsatzstarken Sonntagen nicht mehr auf. Der Grund: Er findet keine Leute, die bereit sind, am Sonntag zu arbeiten. Und er übt Kritik an der Bequemlichkeit mancher Leute.