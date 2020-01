In Deutschfeistritz und den Grazer Außenbezirken bietet die Telekom Austria ab heute den neuen Mobilfunkstandard 5G an. Schritt für Schritt sollen dann weitere Gemeinden aufgerüstet werden.

In Deutschfeistritz sollen die Handymasten aufgerüstet werden (Fotomontage) © Linni, Fotolia

Nach den Mobilfunk-Anbietern Magenta und Drei startet nun auch die A1 Telekom Austria ihr 5G-Netz – und zwar in 129 Gemeinden in allen neun Bundesländern. Dazu gehören nicht nur zahlreiche Bezirkshauptstädte und die Grazer Außenbezirke Gösting, Andritz, Mariatrost, Ragnitz, Liebenau, Puntigam, Straßgang und Wetzelsdorf, sondern auch die Marktgemeinde Deutschfeistritz. Zumindest in weiten Teilen dieser Regionen soll somit ab heute der neue Mobilfunkstandard verfügbar sein.