Schulausstellung Vernissage in Peggau: Kunst aus alten Landkarten

Frisch interpretierte Renderings und das gewisse "Wow": Die Neue Mittelschule Deutschfeistritz veranstaltete gestern ihre erste eigene Vernissage in Gemeindeamt Peggau. Unter dem Titel "pART of us" präsentierten die 4. Klassen unter anderem kreativ aufgearbeitete alte Landkarten.