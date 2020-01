Facebook

Die Filiale der Steiermärkischen Sparkasse in Peggau soll geschlossen werden. © Ludmilla Reisinger

Aufregung um die Filiale der Steiermärkischen Sparkasse in Peggau: Bürgermeister Hannes Tieber (Heimatliste Peggau) rief am vergangenen Mittwoch via Facebook eine Unterschriftenaktion ins Leben. Die Sparkasse habe beschlossen, ihren Standort in der Gemeinde "zeitnah" zu schließen, schrieb er und rief zur Unterstützung dagegen auf. Binnen 24 Stunden wurden bereits mehr als 300 Unterschriften gesammelt.