Udo Hebesberger (SPÖ)Er kann nun doch in den Landtag einziehen

Nach dem Rückzug von Michael Schickhofer und nachdem seine zwei Kolleginnen als Landesrätinnen tätig sind, rückt Udo Hebesberger in den Landtag nach.

Udo Hebesberger, künftiger Abgeordneter © SPÖ

Unverhofft kommt oft – so wird Udo Hebesberger aus Raaba bei Graz am 21. Jänner als Landtagsabgeordneter angelobt. Nach der Wahl im vergangenen November war das Amt noch fern. Hebesberger war im Wahlkreis Graz und Umgebung auf Rang fünf gereiht. Die SPÖ verlor in dem Wahlkreis aber zwei Mandate, hatte nur noch zwei Mandate inne.