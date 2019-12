Hunderte slowenische Kinder wurden im Sommer 1942 von ihren Familien getrennt, um im Dritten Reich zu “Volksdeutschen” umerzogen zu werden. Ihre erste Zwischenstation war die Volksdeutsche Mittelstelle in Frohnleiten. Über ihr Schicksal wurde lange geschwiegen, bis sich die slowenische Regisseurin Maja Weiss 2014 des Themas annahm. Vergangenen Freitag wurde ihre Dokumentation erstmals vor Ort gezeigt.

Die gestohlenen Kinder verbrachten 1942 gut vier Wochen in Frohnleiten. © Museum für neuere Geschichte Celje

"Irgendwie hat mich diese Gegend immer wieder gerufen", sagt Professor Janez Žmavc über Frohnleiten. "Auch wenn es manchmal schwer ist. Die Erinnerungen meiner Jugendzeit leben noch in mir." Der 87-jährige Präsident des Vereins der gestohlenen Kinder steht am Murfeld, wo sich damals die Baracken erhoben. Bei der heutigen Murapotheke waren im August 1942 insgesamt 650 slowenische Kinder untergebracht, die man zuvor von ihren Familien getrennt hatte. Das Jüngste war erst 14 Tage alt. Über ihre Ankunft in der Ortschaft heißt es im Bericht des Deutschen Roten Kreuzes: “Die hungrigen, matten, schmutzigen [...] Kinder [...] schrien und weinten und deutsche DRK-Helferinnen mussten diesen Jammerzug begleiten."