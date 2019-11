Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bürgermeister Karl Ziegler und Barbara Eibinger-Miedl eröffnen das Gemeindeamt © Julian Melichar

Dass das in nur 14 Monaten gebaute neue Gemeindeamt in Fernitz durchaus Skepsis in der Bevölkerung hervorrief, weiß Bürgermeister Karl Ziegler (ÖVP). Gefeiert wurde die Eröffnung, sowie die Verleihung eines neuen Wappens für die zusammengelegte Gemeinde „Fernitz-Mellach“ am vergangenen Sonntag trotzdem klassisch. Die Blasmusik schallte durchs Blech, der Schweinsbraten schmückte die Biertische.