Neu in Kalsdorf: Barista's in einer XXL-Version © Barista's

2003 hat Stephan Pensold seinen ersten Coffeeshop eröffnet, seitdem ist er mit seinem "Barista's" via Franchisesystem auf Expansionskurs. Mittlerweile gibt es schon sieben Filialen - und seit Samstag die Nummer acht. Mit der Eröffnung in Kalsdorf ist der Barista's-Kaffee jetzt in zwei Graz-Umgebung-Gemeinden zu haben.