In flächendeckendem Türkis präsentiert sich Graz-Umgebung nach dieser Nationalratswahl: Der Erfolg der Bundes-ÖVP spiegelt sich somit auch in allen 37 Gemeinden des Bezirks wider. In Wundschuh und Semriach schafft die Partei von Sebastian Kurz sogar die absolute Mehrheit. Die SPÖ hingegen rasselt mit einem Minus von mehr als sechs Prozent, im Vergleich zur letzten Nationalratswahl, auf ein historisches GU-Tief. In den bislang stark blau geprägten Gemeinden muss die FPÖ – sehr ähnlich dem Bundestrend – starke Einbußen hinnehmen: Auf den Erfolg vom Jahr 2017 fehlen fast 15.000 Stimmen, das sind in relativen Zahlen zehn Prozent weniger. Sie sind aber weiterhin zweitstärkste Fraktion in Graz-Umgebung. Diese Stellung konnte auch der Aufstieg der Grünen nicht ändern – trotz zehnprozentiger Zugewinne im Bezirk: Sie kommen auf 12,6 Prozent.