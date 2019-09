Facebook

Margot Pölzl mit ihrem neuesten Buch "Magie der Begegnung" © kk

Angefangen hat alles vor ein paar Jahren, als Margot Pölzl ihren Freunden und Bekannten kleine Geschichten zum Geburtstag schenkte. "Irgendwann sagten meine Kinder dann, ich solle doch ein Buch daraus machen", erzählt die Pensionistin, die vor 13 Jahren nach St. Oswald zog. Tatsächlich klappte es: Pölzl kam bei dem lokalen Verlag Wolfgang-Hager unter, der im Sommer bereits ihr zweites Buch publizierte.

Im Zug

Pölzls Schreibtechnik ist einfach: Sie erzählt wahre Geschichten und überlagert sie mit einem Schuss Fantasie. "Ich war zum Beispiel beruflich oft zwischen Innsbruck und Wien unterwegs", erzählt sie. Dabei hatte sie einige inspirierende Erlebnisse, die sie in ihren Büchern verarbeitet. So etwa die Begegnung mit der Frau, die sich zu Pölzl ins Abteil setzte und im Laufe der Reise davon erzählte, wie sie das Loslassen lernte. "Ihre einzige Tochter war nach einem Unfall lange im Koma", sagt Pölzl. "Von ihrem Umgang damit habe ich viel für mein eigenes Leben mitgenommen."

Eine Handwerkerin

Pölzl sieht sich eigentlich nicht als Autorin, eher als Handwerkerin. "Ich tue ja selbst nicht viel, sondern erzähle einfach nur, was ich erlebt habe." Mit ihren Kurzgeschichten möchte sie ihre Leser zum Nachdenken anregen.

Im ersten Buch erzählte Pölzl dafür aus der Sicht der "kleinen Frau". Für den zweiten Band "Die Magie der Begegnung" hat sie sich dazu entschieden, ihrer Figur einen Namen zu geben. "Die kleine Frau möchte ihr wahres Ich ausleben", sagt Pölzl. "Sie heißt jetzt Amara." Und Amara steigt - wie Margot Pölzl es in ihrem Leben auch oft getan hat - in einen Zug. "Lange Fahrten sind einfach perfekt für Begegnungen", erklärt die Autorin.

Lesung in Rein

Der Erlös des Buches geht übrigens an den Verein "Zukunft für Kinder", der Straßenkinder in der Dritten Welt unterstützt. "Das ist mir unglaublich wichtig", sagt Pölzl. "Deshalb habe ich auch so viele Veranstaltungen wie möglich organisiert."

Die nächste Lesung in Graz-Umgebung findet diesen Freitag, 27. September in der Stiftstaverne in Rein statt. Beginn 17.00 Uhr. Weitere Termine sind in Planung.