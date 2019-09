Facebook

© Manfred Kranz

In Lieboch wird gebaut. Der neue Kreisverkehr an der Packer Straße Nähe Bahnhof bringt aber nicht nur Verbesserung: Eine alte Linde, die im Weg stand, musste gestern weichen. Eigentlich hätte um den Baum herumgebaut werden sollen, sagt Bürgermeister Stefan Helmreich (ÖVP). "Wir haben sogar den ursprünglichen Plan, in den die Linde nicht einmal eingezeichnet war, auf Kosten der Gemeinde neu aufstellen lassen." Das ging nicht auf.