Die Trachtenkapelle Hatzendorf, deren Musikheim als Vorbild für den Neubau in Judendorf diente, spielte gestern zur Eröffnung auf. © Ludmilla Reisinger

"Es ist nicht nur Musik, es ist Leidenschaft": Als die Trachtenkapelle Judendorf 1929 gegründet wurde, war an einen Proberaum noch gar nicht zu denken. Die ersten Jahrzehnte lang übten die Musiker in privaten Wohnungen und Gasthäusern, bis sie 1979 in Eigenregie ein Musikheim für sich errichtete. "Wir haben buchstäblich das Holz dafür selbst aus den Wäldern geholt", Franz Dorner, Vereinsobmann der Kapelle, muss bei der Erinnerung lachen."Die Mauern, die schief geworden sind, haben wir eben gerade verputzt."