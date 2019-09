Der Steirische Herbst naht. Auch in Graz-Umgebung wird es dieses Mal eine Station geben. Gestern wurde "Skulpturen im Exil" in Deutschfeistritz offiziell eröffnet. Zu sehen noch bis 13. Oktober.

Die Skulptur "Langer Atem" erhebt sich. © Ludmilla Reisinger

Leise zischt die Luft, als jemand Hand an die Pumpe legt, dann erhebt sich ein paar Meter weiter ein unförmiges weißes Etwas auf seinem Sockel. Es ist "Langer Atem", eine Skulptur des Künstlerduos "zweintopf", die da mit Muskelkraft zum Leben erweckt wird. Die Statue mit der Fackel in der Hand erinnert an eine Freiheitsstatue und ist Teil des Parcours "Skulpturen im Exil", der gestern in Deutschfeistritz eingeweiht wurde.