Kleine Zeitung +

Eggersdorf bei Graz Tonnenschwerer Stahlträger fiel auf 50-Jährigen

Arbeitsunfall in einer Fertigungstechnikfirma in Höf: Dem Firmenchef fiel ein 15 Meter langer, eine Tonne schwerer Stahlträger auf die Hüfte. Er musste noch vor Ort in künstlichen Tiefschlaf versetzt werden.