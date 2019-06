Kleine Zeitung +

Literarisches Jubiläum Straßengler Literaturfestival feiert 10-jähriges Bestehen

Am 14. Juni findet in der Parkresidenz das alljährliche "Straßengler Literaturfestival" statt - zum sage und schreibe zehnten Mal. Ein Jubiläum, zu dem wir herzlich gratulieren und gemeinsam mit Mit-Initiator Andreas Braunendal einen Blick in die Vergangenheit bis hin zur Gegenwart wagen.