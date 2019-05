Die Manufaktur Ableitner aus Lieboch glänzte bei den "Schmuckstars"-Awards. In der Kategorie "Schmuckstück des Jahres" holte man mit dem Collier Alpha Centauri gleichsam Silber.

Andreas Ableitner mit dem Entwurf © Ableitner/Mario Gimpel

Für die steirische Schmuckmanufaktur, seit 1977 aktiv, zahlte sich die Teilnahme an den "Schmuckstars"-Awards aus: Der Familienbetrieb von Andreas Ableitner erreichte in "allen drei Kategorien (Goldschmied des Jahres, Trauringspezialist des Jahres und Schmuckstück des Jahres), in denen die Manufaktur nominiert war, das Finale", teilte das Unternehmen mit.