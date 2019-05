Anfang nächsten Jahres soll mit dem Umbau des alten Gemeindezentrums in Gratwein begonnen werden: Gestern diskutierten die Bürger über ihre Wünsche für das neue Ortszentrum. Sicher ist der Ausbau der Bibliothek.

© Reisinger

Jetzt ist es bald soweit: Nachdem im Februar die ersten Mitarbeiter in das umgebaute Gemeindeamt in Straßengel gezogen sind, ist es im Gebäude im Gratweiner Ortskern sehr ruhig geworden. Nur noch die allgemeine Verwaltung und die Finanz seien hier, sagt Vize-Bürgermeisterin Doris Dirnberger, und auch die werden Ende des Jahres ihre Koffer packen. Danach steht das Gebäude leer, aber nicht für lange: In der gestrigen Bürgerversammlung wurden bereits Ideen für das Haus gesammelt.