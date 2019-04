Von den aktuell sechs Bahnübergängen in Lieboch sollen drei in Unterführungen umgebaut werden. GKB und Gemeinde wollen so die Sicherheit erhöhen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In der Flurgasse und Feldstraße i nLieboch werden um 2,8 Millionen Euro neue Unterführungen errichtet © GoogleMaps/Screenshot

Die GKB will sukzessive die Zahl der Bahnübergänge reduzieren. Einer der ersten Schritte dazu wird in Lieboch in Graz-Umgebung gesetzt. GKB und Gemeinde investierten gemeinsam 2,8 Millionen Euro, um die aktuell sechs Bahnübergängen in Lieboch auf drei zu reduzieren.