112 Kandidaten sind am Wochenende in Lebring zum Feuerwehrleistungsabzeichen in Gold angetreten, 107 haben die Prüfungen auch bestanden. Drei schnitten am besten ab.

Marco Adler, Johannes Hofer und Frederik Harkam waren die besten © LFV Stmk/Franz Fink

Feuerwehrmatura wird das Feuerwehrleistungsabzeichen (FLA) in Gold oft auch bezeichnet, weil die Aspiraten so wie beim Abschluss der Oberstufe eine Summe von Einzelprüfungen ablegen müssen. Freilich geht es hier nicht um Deutsch, Mathematik und Englisch, sondern um feuerwehrspezifisches Wissen auf höchstem Niveau. Alle zwei Jahre gibt es so eine Prüfung, sie fand am Samstag in der Feuerwehr- und Zivilschutzschule in Lebring statt.