Die Täter schlugen kurz nach Mitternacht bei der Shell-Tankstelle zu © Google Earth

Der Tathergang fügt sich nahtlos in das Bild weiterer Raubüberfälle in den letzten Wochen und Monaten: Sonntag gegen 0.15 Uhr stürmten zwei Männer in die Shell-Tankstelle in der Maria-Pfeiffer-Straße in Seiersberg-Pirka (Bezirk Graz-Umgebung). Einer der beiden Täter war laut Polizei mit einer Pistole bewaffnet und bedrohte den 32-jährigen Angestellten, der zu diesem Zeitpunkt alleine im Verkaufsraum war.

Das Duo erbeutete eine geringe Summe Bargeld, alkoholische Getränke sowie mehrere Stangen Zigaretten. Nach der Tat flüchteten die beiden zu Fuß – eine sofort eingeleitete Alarmfahndung verlief erfolglos. Das Landeskriminalamt, das die Ermittlungen übernommen hat, hofft nun auf Bilder aus der Überwachungskamera.

