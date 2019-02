Wundschuh wechselte gestern, Kalsdorf heute, drei weitere Ortschefs folgen. In GU herrscht reger Wechsel bei Bürgermeistern.

Barbara Walch in Wundschuh © Juergen Fuchs

Vor allem der Süden von Graz befindet sich derzeit im politischen Wechsel. Den Startschuss gab es gestern in Wundschuh, wo Barbara Walch nun die neue starke Frau an der Spitze ist. Nach 22 Jahren nahm Karl Brodschneider seinen Abschied und wechselt in den Chefredakteurssessel beim „Neuen Land“.