Der Gabelstapler setzte sich plötzlich in Bewegung und klemmte den 41-Jährigen ein.

Rettung im Einsatz (Sujet) © RK

Ein Arbeiter wurde am Montag in Frohnleiten zwischen seinem Gabelstapler und einem Betonpfeiler eingeklemmt. Der Weizer erlitt Verletzungen an der Brust.

Der 41-Jährige hat auf einem Firmengelände gegen 8 Uhr Schalungselemente mit seinem Gabelstapler transportiert. Einmal stieg er vom Gabelstapler ab. Doch der setzte sich auf einmal in Bewegung: Dabei wurde der Arbeiter zwischen Fahrerkabine und einem Betonpfeiler eingeklemmt.

Er konnte sich selbst befreien, erlitt jedoch Verletzungen im Brustbereich. Nach der Erstversorgung wurde der 41-Jährige ins UKH Graz eingeliefert. Der Weizer wurde nach ambulanter Behandlung in häusliche Pflege entlassen.