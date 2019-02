Facebook

Die Landjugend Übelbach feierte © Reisinger



Erste Station: Frohnleiten

Samstag, nach 21 Uhr. In Frohnleiten geht man die rauschende Ballnacht eher gemütlich an: Der Beginn des Feuerwehrballs ist für 21 Uhr festgesetzt und, dass die Eröffnungsrede erst eine viertel Stunde später über die Bühne geht, interessiert die Gäste, die sich prophylaktisch vor dem Alkoholkonsum noch den Bauch vollschlagen, nicht im Mindesten.

Nachdem alle Ehrengäste (und viele andere) bei der Eröffnungsrede Erwähnung gefunden haben, wird unter der spacigen Feuerwehrdiskokugel das Parkett eröffnet. Eine kurze Erkundungstour in eine Bar, wo eine vierköpfige Jazzband für einen leeren Raum spielt, ein Sprung in die Disko, wo ein paar Verirrte den Dancefloor sprenkeln und zurück in den Hauptsaal.

Erst gegen zehn läuft das Fest an, da muss ich wieder weg.

Frohnleiten: Feuerwehr bat zum Tanz