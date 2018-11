Die Summe steht jetzt fest: um 250.000 Euro kauft sich die Stadt Graz im Zuge des Seilbahn-Projekts auf den Plabutsch auch in den Thalersee selbst ein.

Graz übernimmt den 40-Prozent-Anteil der Bundesforste am Thalersee. © (c) Jürgen Fuchs

Die Verträge sind unterschrieben, alles unter Dach und Fach. Die Stadt Graz kauft den Bundesforsten ihren 40-Prozent-Anteil am Thalersee ab. 250.000 Euro nimmt die schwarz-blaue Koalition dafür in die Hand. 60 Prozentdes Sees gehören weiter der Gemeinde Thal selbst.

Der Kauf durch die Stadt ist neben der Plabutsch-Seilbahn Teil eines Gesamtprojekts, das ab 2022 die Freizeitregion Plabutsch und Thalersee attraktiver machen und beleben soll. Ingesamt sollen 41 Millionen Euro investiert werden.

Die Thaler selbst wollen laut Bürgermeister Matthias Brunner den See gemeinsam mit der Stadt entwickeln. Wobei: "Einen Eventsee brauchen wir nicht, wollen wir auch nicht. Die Region attraktiver zu machen ist aber in unserem Interesse." Wann der See selbst neu belebt werden soll, ist noch offen. Fix ist: 2019 wird das Restaurant beim Thalersee, seit 2014 im Besitz der holding, um 3,4 Millionen Euro revitalisiert.

