Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Montage: APA/Scheriau, KK

Es waren neun Schüsse, die am 29. Oktober 2017 in Stiwoll fielen, zwei Menschenleben auslöschten, eine Frau schwer verletzten – und das Leben für alle anderen mit einem Schlag veränderten. Seit einem Jahr ist in der idyllischen Landgemeinde am westlichsten Rand des Bezirkes Graz-Umgebung nichts mehr so wie früher. Der Fall Friedrich Felzmann liegt wie ein Schatten über dem kleinen Ort.

Bürgermeister Alfred Brettenthaler, der zwar bemüht ist, bei jeder Gelegenheit zu betonen, dass sich das Leben in Stiwoll wieder „vollkommen normalisiert“ habe, ist diesmal für ein Interview nicht erreichbar. Überhaupt: Den Medien bleiben die Türen ein Jahr nach der blutigen Tragödie verschlossen. Im Ort findet sich kaum jemand für ein Gespräch. Und wenn, dann ohne Namensnennung. „Man weiß nie, vielleicht taucht der Fritz wieder auf ...“

Doppelmord: Jetzt durchsuchen Leichenspürhunde Stiwoll

Spürbare Angst

Die Angst ist noch immer spürbar. Altbürgermeister Josef Brettenthaler bringt es auf den Punkt: „Nichts ist wie früher. So lange wir nicht wissen, wo Felzmann geblieben ist, wird sich daran nichts ändern.“

Der Fall Stiwoll: Spürhunde im Einsatz Suchaktion im Wald Spürhund "Abby - Bora vom Wagramland" mit Diensthunde-Führern für die "Soko Friedrich" im Einsatz. APA/ERWIN SCHERIAU Suchaktion im Wald Spürhund "Abby" durchkämmt den Wald. APA/ERWIN SCHERIAU Suchaktion im Wald Eine Übung der Polizei mit den Hunden wurde abgesagt und in die Steiermark verlegt. APA/ERWIN SCHERIAU Suchaktion im Wald Von 13 Leichen-Suchhunden in Österreich sollen nun sieben im Großraum Stiwoll bei der Suche nach dem 66-Jährigen Flüchtigen helfen. APA/ERWIN SCHERIAU Suchaktion im Wald Hunde haben eine die achtwöchige Zusatzausbildung, um Verwesungsgeruch und Blut von Menschen zu wittern. Leodolter Suchaktion im Wald Ihre Feinsuche können die Hunde etwa 20 Minuten aufrechterhalten, danach ist eine Pause nötig. Leodolter Suchaktion im Wald Weitere Fotos von der Suche. Leodolter Suchaktion im Wald Leodolter Suchaktion im Wald Leodolter Suchaktion im Wald Leodolter 1/10

Der Bruder des mutmaßlichen Doppelmörders und seine Frau, die einige Tage nach der Tat, der Kleinen Zeitung noch ein Interview gaben, schweigen jetzt. „Wir wollen dazu nichts mehr sagen.“ Nur auf die Frage, ob sie noch immer Angst haben, schießt es der Frau aus dem Mund: „Und wie.“ Der Bruder und die Schwägerin zählen zu jenen Personen, mit denen Felzmann in Feindschaft lebte.



Auch die Frau des Gesuchten will sich nicht äußern. Man habe es schon schwer genug. Von Ausgrenzung ist die Rede. Tatsächlich wollten die Töchter des Todesschützen schon vor Monaten bei Vereinsveranstaltungen reden, ihre Sicht der Dinge darstellen. Bürgermeister Alfred Brettenthaler baten sie um Unterstützung. Doch die blieb ihnen verwehrt.

Verfahren abgebrochen Die Fahndung nach Friedrich Felzmann, der am 29. Oktober 2017 in Stiwoll (Bezirk Graz-Umgebung) zwei seiner Nachbarn erschossen haben soll, ist auch nach einem Jahr nach wie vor aufrecht. Das erklärte der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Christian Kroschl. Obwohl die internationale Fahndung aufrecht bleibt, wurde das Verfahren gegen den damals 66-Jährigen mittlerweile abgebrochen. "Das ist üblich, wenn jemand permanent nicht greifbar ist", erklärte Kroschl. Sollte sich etwas Neues ergeben, könne das Verfahren jederzeit wieder aufgenommen werden. Der Verdächtige war schon mehrmals im Visier der Behörden, es gab mehrere Verfahren gegen ihn, unter anderem auch wegen des Verdachts der NS-Wiederbetätigung, die aber eingestellt wurden. Im Zuge eines Verfahrens wegen gefährlicher Drohung in Leoben wurde ein psychiatrisches Gutachten eingeholt. Dem Steirer wurde paranoide Schizophrenie attestiert. Das Verfahren wurde eingestellt, da er als nicht zurechnungsfähig, aber auch als nicht gefährlich eingestuft worden war.

Blicken wir zurück, auf den Tag der Ereignisse. Es ist Sonntagfrüh, der 29. Oktober. Seit zwei Stunden schon liegt Friedrich Felzmann (66) im Obergeschoß seines Wirtschaftsgebäudes auf der Lauer, mit einem – vermutlich halb automatischen – Jagdgewehr mit Zielfernrohr, aufgelegt auf einer zusammengerollten Decke. Er starrt durch die Luke, beobachtet die Grundstücksgrenze. Dort, etwa 30 Meter entfernt, treffen sich seine beiden jüngeren Töchter mit seinen verhassten Nachbarn: Adelheid H. (55), Martina Z. (68) und Gerhard E. (64).

Video vom Polizei-Einsatz in Stübing

Es geht um das Durchfahrtsrecht. Alle drei besitzen ein Servitut. Felzmann aber hat die Straße abgesperrt, weil sie niemand wirklich benötigt. Alle Nachbarn haben inzwischen eigene Zufahrten. Doch die drei Anrainer beharren auf ihrem Recht. Mehrere Prozesse hat Friedrich Felzmann schon verloren. Deshalb führt er auch „Krieg“ gegen die Justiz, unter anderem im Internet.

Doch jetzt sind die Töchter Besitzer der Liegenschaft und wollen mit den Nachbarn reden, an Ort und Stelle.

Stiwoll: Großfahndung in Stiwoll und Stübing Massive Polizeipräsenz in der kleinen Gemeinde Stiwoll westlich von Graz. Hans Breitegger Am späten Vormittag wurden zwei Objekte in Stiwoll durchsucht, später verlagerte sich das Geschehen nach Stübing. Markus Leodolter Weitere Bilder vom Dienstag aus Stiwoll Hans Breitegger Ein Wärmebildkamerawagen der Cobra ist ebenfalls im Einsatz. Hans Breitegger Am Nachmittag wird das zweite Todesopfer, Adelheid Hausegger, zu Grabe getragen - ebenfalls mit Polizeischutz. Hans Breitegger Hans Breitegger Hans Breitegger Hans Breitegger Hans Breitegger Hans Breitegger 1/10

Es ist kurz nach neun Uhr, als man sich an der Grundgrenze trifft. Im nächsten Moment fallen Schüsse. Tödlich getroffen brechen Adelheid H. und Gerhard E. zusammen. Martina Z. wird schwer verletzt, kann aber flüchten. Die beiden Töchter sehen gerade noch, wie ihr Vater in seinen VW Caddy steigt und davonfährt.



Als das Polizei-Großaufgebot mit Spezialkräften eintrifft, ist er längst „über alle Berge“. Erst 24 Stunden später wird das Fluchtfahrzeug gefunden, etwa neun Kilometer vom Tatort entfernt. Wochenlang befindet sich Stiwoll im Ausnahmezustand. Bis zu 400 Einsatzkräfte suchen täglich nach Friedrich Felzmann, der seither auf Europas „Most Wanted“-Liste gesuchter Verbrecher aufscheint.

Auf der Suche nach Friedrich Felzmann: Großeinsatz in Stübing Kurz vor Dienstagmittag hat der Großeinsatz der Polizei im Freilichtmuseum Stübing begonnen. Markus Leodolter Das großflächige Areal wäre ein gutes Versteck für den mutmaßlichen Doppelmörder von Stiwoll,... Markus Leodolter der dort auch als freiwilliger Helfer gearbeitet hat. Markus Leodolter Weitere Bilder vom Einsatzort. Markus Leodolter Markus Leodolter Markus Leodolter Markus Leodolter Markus Leodolter Markus Leodolter Markus Leodolter Markus Leodolter 1/11

Und die Fahndung ist noch nicht zu Ende. Erst kürzlich wieder sei der Polizeihubschrauber über St. Pankrazen gekreist. Auch die Cobra sei im Einsatz gewesen, erzählt ein Ortsbewohner. „Die haben wieder nach ihm gesucht.“

3,5 Millionen Euro hat die Suche nach Friedrich Felzmann bisher gekostet. Das bestätigt Oberst Joachim Huber von der Landespolizeidirektion. 85.600 Stunden (Überstunden inklusive) waren die Einsatzkräfte in und um Stiwoll im Einsatz. 440 Hinweisen ist die Sonderkommission nachgegangen. Doch die Spur des mutmaßlichen Doppelmörders endet in jener entlegenen Gegend, neun Kilometer vom Tatort entfernt, wo Felzmann das Fluchtauto abgestellt hat.

Über den Verbleib des mutmaßlichen Doppelmörders gehen die Meinungen auseinander, auch in Stiwoll. „Der Fritz hatte einen Fluchthelfer und lebt jetzt irgendwo im Ausland“, glauben die einen. „Er hat sich in irgendeine Höhle verkrochen und sich umgebracht“, sind andere wiederum überzeugt. „Er will nicht gefunden werden, seine Feinde sollen in Angst leben.“ Weder für die eine noch für die andere These gebe es Beweise, so die LKA-Mordermittler.

Chronologie 29. Oktober 2017 - Der damals 66-Jährige feuert auf seine Nachbarn. Eine 55-jährige Frau und ein 64-jähriger Mann werden in Stiwoll im Bezirk Graz-Umgebung von mehreren Projektilen tödlich getroffen. Eine 68-Jährige wird bei der Flucht vor den Schüssen am Oberarm getroffen und überlebt schwer verletzt. Der Täter flüchtet mit seinem Kleinbus und vermutlich auch mit seiner Waffe. 30. Oktober 2017 - Das leere Fluchtfahrzeug wird in einem Wald wenige Kilometer vom Tatort entfernt entdeckt. Der Kleinbus ist versperrt. Vom Täter fehlt weiterhin jede Spur. Schulen und Kindergärten in der Umgebung bleiben mehrere Tage geschlossen. Der Bevölkerung wird geraten, zu Hause zu bleiben und wachsam zu sein. Unterdessen geben die Staatsanwaltschaften in Graz und Leoben bekannt, dass gegen den Verdächtigen schon seit Jahren Anzeigen unter anderem wegen gefährlicher Drohung und nationalsozialistischer Wiederbetätigung vorlagen. 31. Oktober 2017 - Die Polizei verstärkt ihre Kräfte ein weiteres Mal, eine Hundertschaft ist auf der Suche nach dem 66-Jährigen, durchkämmt Wälder in der Umgebung und durchsucht leer stehende Häuser. Sowohl in Ober- als auch in Niederösterreich gibt es Zeugenaussagen, dass der Flüchtige gesehen wurde. Sie stellen sich aber als Fehlalarme heraus bzw. können die Beamten den Mann dort nicht fassen. 1. November 2017 - Die Suche nach Friedrich Felzmann wird fortgesetzt, die Allerheiligen-Prozession in Stiwoll aus Sicherheitsgründen abgesagt. Der Gottesdienst findet unter starkem Polizei-Aufgebot statt. Indessen durchsuchen Cobra-Einheiten das Stollensystem eines alten Silberbergwerks, werden jedoch abermals nicht fündig. 4. November 2017 - Die Sonderkommission (Soko) "Friedrich" wird eingerichtet. Mehr als 100 Hinweise sind bereits abgearbeitet. Die Strategie wird von großflächigen Screenings in Richtung Analyse und gezielten Überprüfungen geändert. Der getötete Nachbar wird mit einem Gottesdienst verabschiedet. 7. November 2017 - Das Bundesheer stellt auf Basis einer Assistenzanforderung zwei gepanzerte Fahrzeuge vom Typ "Husar" zur Fahndung zur Verfügung. Die beiden "Light Multirole Vehicle" (LMV) sind mit Wärmebild- und Taglichtkameras ausgerüstet. Das zweite Todesopfer, die 55-jährige Nachbarin von Friedrich F., wird verabschiedet. 8. November 2017 - Die Polizei reduziert die massive Präsenz bewaffneter Kräfte in dem kleinen weststeirischen Ort und Umgebung. Man geht zu einem kriminaltaktischem Verfahren über. 20. November 2017 - Diensthundeführer aus ganz Österreich verlegen eine Übung in den Großraum Stiwoll, um ebenfalls nach Friedrich F. zu suchen. 30. November 2017 - Die Ermittler suchen mit einer Drohne, einem Schiebel Camcopter S-100, nach dem Verdächtigen und arbeiten weitere Hinweise ab. 7. Dezember 2017 - Friedrich F. wird in die "Europe's Most Wanted Fugitives"-Liste aufgenommen. 26. Jänner 2018 - Die Polizei gibt bekannt, dass die Soko "Friedrich" Anfang Februar eingestellt wird, dafür aber eine Belohnung von 5.000 Euro für Hinweise, die zum Verdächtigen führen, in Aussicht gestellt wird. Insgesamt wurden bis dahin 400 Hinweise abgearbeitet, zahlreiche Häuser und Höhlen durchsucht. Oktober 2018 - Nach fast einem Jahr und rund 440 nachgegangenen Hinweisen fehlt den Ermittlern immer noch eine Spur zu dem Verdächtigen.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.