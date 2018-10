Ein Vergleich der Preise für Baugründe in Graz-Umgebung zeigt: Die Preisspanne ist enorm.

Große Spanne bei Grundstückspreisen © Fotolia/Marcus Hofmann - stock.adobe.com

Wie tief muss man in die Tasche greifen, wenn man in Graz-Umgebung ein Haus bauen möchte? S Immobilien und RE/MAX Classic haben Durchschnittspreise aufgeschlossener Wohnbaugrundstücke für Einfamilien und Doppelhäuser in der Region erhoben. Eines sticht dabei sofort ins Auge: Die Preisspanne ist enorm.

