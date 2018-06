Frohnleiten: An der Langzeit-Baustelle am Brückenkopf bat Künstlerin Ulrike Gollesch zum Kunstprojekt.

Ulrike Gollesch (2.v.l.) mit den Künstler-Kolleginnen © Reisinger

Ulrike Gollesch, Betreiberin des Frohnleitner Kunst off-space Narrenkastl, hat wieder kreative Spuren in der Gemeinde hinterlassen: Mit einigen Künstlern bemalte sie am Freitag den Bauzaun am Brückenkopf in Frohnleiten – und erntete dafür bewundernde Blicke.