Nach Fahndung im Norden von Graz Raser nach Verfolgungsjagd an Bushaltestelle geschnappt

Ein Slowene (41) hat sich Montagfrüh mit der slowenischen und steirischen Polizei eine wilde Verfolgungsjagd geliefert. Er konnte im Raum Frohnleiten türmen - und wurde am Abend an einer Bushaltestelle in Gratkorn festgenommen.