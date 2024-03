Hohe Rauchsäule in Kalsdorf: Donnerstagmittag gingen mehrere Notrufe bei der Feuerwehr ein. Sechs Freiwillige Feuerwehren rückten dann zu einem Industriebetrieb in Kalsdorf aus, wo ein Dach in Flammen stand. „Bereits vor unserem Eintreffen wurde erste Löschmaßnahmen über eine Riegelstellung am Dach getätigt“, heißt es seitens der Freiwilligen Feuerwehr Kalsdorf, die dann die Löscharbeiten von der Drehleiter aus unterstützte.

Der Brand konnte rasch unter Kontrolle gebracht werden. „Aufgrund der raschen und vorbildlichen Evakuierung des Gebäudes gab es keine Verletzten“, heißt es weiter. Insgesamt waren 71 Einsatzkräfte mit 18 Einsatzfahrzeugen von den Feuerwehren, dem Roten Kreuz sowie der Polizei beteiligt.