So nach und nach kommt die Gastronomie auf den Geschmack der Levante-Küste - sprich die östliche Mittelmeerküste mit Israel, Syrien, Libanon und Jordanien sowie die palästinensischen Autonomiegebiete. Die Eierspeise Shakshuka hat auf vielen Frühstückskarten Einzug gehalten, die Hummel kocht Levante mit regionalen Zutaten, die Bar Amouro setzt ebenfalls auf Mezze & Co. Und nun gibt es auch am Lendplatz die herrliche Kost aus Nahost zum Genießen: Das "Bethlehem" serviert Köstlichkeiten aus Israel am Marktplatz.

Bestellt wird per Selbstbedienung, die Speisen werden aber an die Gastgarten-Tische serviert. Zum Aussuchen sollte man aber fast inzwischen noch einmal Platz nehmen, denn die Auswahl ist groß. Es gibt einzelne Mezze (Mini-Vorspeisen), Porridge, Hummus mit gerösteten Pilzen, einen syrischen Toast und jeden Tag zwei Tagesgerichte aus der orientalischen oder indischen Welt. Gekocht wird mit Sati-Gewürzen - der Lendplatz-Gewürzladen "Gewürze der Welt" gehört zum Stand "Bethlehem" dazu.

Espresso und Gazoz vor dem Stand von "Betlehem" am Lendplatz © NM

Unsere Wahl fällt auf ein israelisches Frühstück um 13,50 Euro: Dabei sind ein Heißgetränk (der Espresso ist absolut köstlich!), drei Mezze in Süß und Pikant und ein Mini-Topf Shakshuka mit einem Ei. Was wir serviert bekommen, lässt uns durchaus ein Flashback an einen Urlaub in Tel Aviv aufkommen: Es gibt frisches Fladenbrot, guten Hummus, der mit einem Hauch Sumach bestreut ist, ein paar Oliven, den obligatorischen erfrischenden Israeli Chopped Salad (Katzutz) aus Gurken, Paprika, Tomaten und Zwiebeln, einen köstlichen kleinen Tabouleh-Salat und einen Walnuss-Dip, dessen Namen wir leider vergessen haben. Sieht nicht nur alles köstlich aus, sondern ist es auch!

Auch die Getränkekarte bietet einiges, das man sonst in Graz nicht findet: Gazoz (3,80 Euro pro Glas), die Tel-Aviv-Variante von erfrischendem Soda mit Geschmack, gibt es in den Richtungen Kardamom-Chili-Minze-Zitrone, Vanille-Zitrone-Rose und Sternanis-Nelke-Zimt-Vanille-Zitrone. Leymonana, eine levantinische Limonade mit Minze und Orangenblüten, kann man um 2,90 Euro bestellen, einen Hibiskusblüten-Drink mit Zimt um 2,90 Euro.