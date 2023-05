Es ist so etwas wie das "Dolce Far Niente" auf karibische Art: Wenn einen jemand in Trinidad & Tobago zum "Liming" einlädt, dann ist das keine Einladung zum gemeinsamen Limetten-Verschlingen, sondern zum Abhängen - einfach nix tun, zusammensitzen, etwas trinken und essen und gemeinsam zu lachen. Also unbedingt "Ja" sagen!

"Liming Spot" heißt auch ein neues Lokal in der Grazer Smart City: Am Montag wurde es frisch eröffnet, kurz darauf nahmen wir auch schon an einem der Tische Platz und ließen uns beim Anblick der Speisekarte schon das Wasser im Mund zusammenlaufen. Während draußen ein nasskalter, stürmischer Mai-2023-Tag zum Davonlaufen tobt, gönnen wir uns eine kleine Auszeit in der Karibik, wenigstens am Teller. Auf Ethno-Kitsch wird verzichtet, das Lokal ist recht nüchtern eingerichtet, für Karibik-Stimmung sorgen höchstens die Bilder, vom Chef persönlich gemalt.

Steirisch-karibische Fusionküche

Gekocht wird eine Art Fusionküche aus karibischem Essen und steirischen Zutaten bzw. Zubereitungsarten und es klingt schon einmal alles ziemlich gut. Die kleinen Gerichte kosten zwischen 7,50 und 13,90 Euro, die Empfehlung ist ganz klar, sich gleich zusammen mehrere Teller im Tapas-Stil zu bestellen - zwischen kalten und warmen Speisen wird dabei nicht getrennt.

Da sagen wir doch auch glatt "Ja!" und bestellen gleich wild darauf los. Bis das Essen fertig ist, dauert es etwas - schließlich wird hier frisch gekocht - aber schon der Anblick versöhnt, und der Geschmack täuscht auf keinen Fall. Die Ceviche vom Seesaibling (12 Euro) mit Paprika, Frühlingszwiebeln und Koriander schmecken herrlich und sind nicht zu sauer, das Kokosbrot dazu ist selbst gemacht und schmeckt super. Wirklich selten in Grazer Restaurants zu bekommen sind Kochbananen - im "Liming Time" werden sie zu Tostones frittiert, mit Honig beträufelt und mit Käse, Tunfisch und Guacamole serviert (7,50), ein feiner kleiner Snack, der sicher auch zu einem der Cocktails mundet.

Mango-Garnelen mit Semmelknödeln? Ja!

Schon ein optisches Highlight sind die Süßkartoffelschiffchen (8 Euro), die mit sautiertem heimischem Gemüse (Spinat, Karotten, Zucchini ...) kommen - und vor allem einer fantastischen Tamarinden-Sauce, deren Säure die Süße der Süßkartoffeln perfekt aufwiegt. Eine ungewohnte, aber auch sehr gute Variante der Polenta gibt es mit Kokosnuss (8 Euro), serviert mit Spinat, Champignons und einer kreolischen Tomatensauce. Und nur auf den ersten Blick seltsam erscheint die Kombi Mango-Garnelen mit Semmelknödeln (13 Euro) - "Unsere Knödel in Trinidad sind sehr fest, ich bevorzuge die österreichischen", grinst der Wirt beim Servieren. Wer mag (und sich traut), kann noch mit einer köstlichen, aber äußerst scharfen Chilisauce nachwürzen.

Fünf Gerichte passen uns an diesem Abend gerade für zwei zum Satt werden, ein bisschen Platz für Desserts bleibt aber noch - zumal es auch bis jetzt sehr gut geschmeckt hat. Bereut haben wir die Entscheidung keinesfalls, ein Kassava-Kuchen mit Mango und Vanilleeis (7,50 Euro) und ein Ananassalat mit Pistazien und Mangosorbet (7 Euro) sind beides empfehlenswerte krönende Abschlüsse.

Was bei unserem nächsten "Liming" noch nachgeholt wird: Einen Cocktail zu kosten - etwa den landestypischen Ti-Punch um 6,90 Euro ("ziemlich stark", heißt es).

"Liming Spot" in Graz: Kontakt und Öffnungszeiten

Waagner Biro Straße 124, 8020 Graz (direkt bei der Bim-Endhaltestelle Smart City)

Tel. 0660 6327293

limingspot@gmail.com

www.limingspot.eu

Liming Spot auf Facebook

Geöffnet von Montag bis Freitag 11-21 Uhr, bis 14 Uhr täglich wechselndes Mittagsangebot, von 14-21 Uhr "Lime Time".

Samstags ist das Lokal für Veranstaltungen buchbar, Sonntags gibt es ab Juni einen Brunch (Reservierung erforderlich!).