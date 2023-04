Je nach Altersklasse sind die Erinnerungen an die Uni-Mensa verschieden - und reichen von Erinnerungen an eine Schwester von Küchenhilfe Doris, die eine Kelle voll undefinierbarer Pampe auf den Teller klatscht, bis hin zu modernen, günstigen Gerichten mit großer Auswahl.

Zweiteres ist, das schon einmal vorweg, in der neuesten Mensa von Graz zu finden: In der Grazer Sandgasse 34, also beim TU-Campus Inffeldgründe, hat Anfang März "Mercato" eröffnet, eine Mischung aus Café, Mensa und Lokal für alle mit mediterranem Touch.

Mischung aus Autobahn-Raststation und Café

Wir waren neugierig, was hier so geboten wird - und haben uns auf einen kulinarischen Ausflug auf den TU-Campus gemacht. Das von der Österreichischen Mensen-BetriebsgmbH betriebene Lokal hat schon auf den ersten Blick wenig mit der Mensa von einst zu tun - es ist hell, luftig, modern eingerichtet und erinnert eher an eine Mischung aus Autobahn-Raststation und Café. Das Publikum ist, bei einer Technischen Uni wenig überraschend, eher männlich.

Dem trägt man mit der Speisekarte durchaus Rechnung, sind doch eher fleischige Gerichte und auch Pizza (7,10 bis 8,70) - aus dem eigenen Pizzaofen - auf dem wöchentlichen Menüplan zu finden, nachmittags gibt es auch Flammkuchen. Aber auch Vegetarierinnen und Vegetarier werden fündig.

Täglich wechselnd gibt es eine Suppe, ein Veggie- (6,80 Euro), ein Pasta- (8,10 Euro), ein Fisch- (11 Euro), ein Fleisch- (10 Euro) und ein Tajinegericht (12,40 Euro) plus eine Nachspeise (zur Hauptspeise 1,40 Euro). An unserem Testtag sind es etwa ein Gemüsestrudel mit Bärlauch aus der Veggie-Karte und eine Lasagne, für die wir uns entscheiden.

Gemüsestrudel mit Bärlauch und Tomatendip, Radicchio mit Orangen © NM

Kein Fehler: Der Strudel ist mit frischem Gemüse gefüllt, die Bärlauchnote allerdings nur sehr zart angedeutet. Für den Geschmack sorgt eine Tomatensauce, die nicht unbedingt Mais benötigt hätte, aber als Partnerin des Strudels durchaus Sinn macht. Serviert wird das Ganze - das übrigens sehr liebevoll angerichtet auf den Teller kommt - noch mit frischem Salat. Dazu haben wir uns noch eine kleine Portion Gemüse, nämlich Radicchio mit Orangen (2,50 Euro) gegönnt - eine wirklich gute, mediterrane Gemüsebeilage.

Auch die Lasagne al Forno ist gut angekommen, auch wenn sie an ein paar Stellen etwas angebrannt war (die hätte man eventuell wegschneiden können). Die Pizza, die wir bei anderen Gästen auf dem Teller erspäht haben, hat ebenfalls gut ausgeschaut.

Das Tiramisu als Nachspeise ist nur beim Preis schlank, ein kleines Dessert im Glas, das es in sich hat - geschmacklich aber ziemlich in Ordnung. Weil wir unsere Tests sehr ernst nehmen, musste es auch noch Bananenkuchen von der Café-Theke sein - der ist leider ein wenig trocken ausgefallen.

Unser Fazit

Nicht nur für eine Mensa, sondern überhaupt eine tolle Option für ein schnelles, leistbares, unkompliziertes Mittagessen. Das "Mercato" ist übrigens mit dem Fahrrad sehr gut erreichbar (Hauptradroute 7 nach Raaba).