­Das Streets ist das Szenelokal der Gastrofamilie Grossauer, das schon seit Jahren inmitten der Langzeitbaustelle Smart City die Stellung hält. Das machte man bislang mit einem doch etwas hochtrabenden Konzept, das "Famous Food & Drinks", also Rezepte internationaler Starköche, auf die Karte brachte. Paul Bocuse & Co hängen mittlerweile nur mehr vor der Toilette an der Wand, stattdessen hat das "Glöckl Bräu" Einzug gehalten - eines der ältesten und traditionellsten Lokale der Grossauer-Gruppe - schließlich geht's hier um Schnitzel, Stelzen, Bier & Co. Das "Glöckl" ist das erste der familieneigenen Lokale, die im Streets für ein paar Wochen Station machen - als Pop-up.