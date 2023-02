Die Wegbeschreibung zum Thorbauer fällt einschlägig aus: „Nach dem Dorrer“. Beide Gaststätten an der Steinbergstraße sind Urgesteine der Gastronomie, das Wirtshaus Thorbauer wird nun in der fünften Generation geführt. Schon von außen präsentiert sich das Haus revitalisiert – mit Glasscheiben ist der an wärmeren Tagen bespielte Gastgarten optisch von der Straße abgesetzt, das Innere ist modern gestaltet.

Wohlbefinden stellt sich schon beim Betreten ein, denn begrüßt wird man wie ein alter Freund, der nach entbehrungsreichen Jahren endlich wieder einen Fuß über die Schwelle setzt. Schon steht ein Glas vom dunkel-malzigen Hausbier auf dem Tisch und man blättert sich durch die Speisekarte. Neben einer vielfältigen vegetarischen Auswahl – vom Süßkartoffelcurry bis zum Rohnenrisotto – sind vor allem Klassiker der traditionellen Küche (Hühnerleber „vom glücklichen Gockel“ …) und Adaptiertes (Wirtshaus-Burger mit Spiegelei …) verzeichnet. Gearbeitet wird durchwegs mit frischen regionalen Produkten.

Mit einer Einlage aus Apfelstücken, Brotcroutons und Erbsensprossen wird die kokosliebliche Süßkartoffelcremesuppe zum Seelenwärmer (6,90 Euro) – köstlich! Der Erdäpfelsalat (6,90) mit Kernöl ist wie alles reichlich bemessen und empfiehlt sich etwa zum halben Backhendel (12,90) aus dem Weidekorb, das mit oder ohne Haut zu haben ist. Mit Fleisch weiß man hier generell gut umzugehen – die verschiedenen Sorten auf dem Grillteller (19,50) wie auch die Schweinsmedaillons der Tagesempfehlung (24,40) sind zart gegart. Begleitet werden Letztere von Kürbisspalten und mediterranem Gemüse, klein geschnitten und kräftig gewürzt. Die Pommes zum Grillteller sind extraknusprig. Tadellos gemacht ist dann auch der Schokokuchen mit flüssigem Kern (6,90).

Nicht zuletzt: Der Service präsentiert sich von Anfang bis zum Ende aufmerksam und angenehm unaufdringlich.

Wirtshaus Thorbauer in Graz: Kontakt und Öffnungszeiten

Adresse: Steinbergstraße 76, 8052 Graz

Tel. (0316) 577 155,

thorbauer.com

Geöffnet: Mittwoch bis Samstag 9 bis 22 Uhr, Sonntag 9 bis 16 Uhr