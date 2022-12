Nach einer gründlichen Renovierung ist ein italienisches Lokal in die Schützenhofgasse 41 eingezogen. Vom Stammtisch aus fällt der Blick auf die Vitrine und so müssen es zum Start „Antipasti il gusto“ sein. Auf dem Teller entfaltet sich eine Auswahl an Salumi (Wurst, Rohschinken, …). Inzwischen zählt der Padrone die Tagesgerichte auf, bringt zum Einstieg ein Glas vom Hausprosecco und setzt sich in der Gaststube nebenan an einen Tisch, um ein wenig zu plaudern – wie in Italien.

Mit Kapern besprenkelt präsentiert sich das Vitello tonnato – rosa pochiert schmecken die dickeren Kalbfleischscheiben, auf der Tunfischcreme in der Mitte thront ein Sardellenfilet, alles tadellos. Hervorragend gelingen die Lachsspaghetti, in denen sich ordentliche Stücke vom Lachs mit dem mild-cremigen Paradeisersugo verbinden. Mit Fisch und Meeresfrüchten versteht man hier umzugehen. Das Risotto mit Garnelen und kleinen Tintenfischen ist ebenso köstlich wie der gegrillte Oktopus auf Gemüse.

Zu den Klängen von Celentanos „Azzurro“ versinkt der Löffel in der Fischsuppe. Weil frische Stücke vom Wolfsbarsch erst nach der Bestellung in der Suppe gegart werden, weist man auf etwas Wartezeit hin. Nur so viel: Sie ist kürzer als erwartet und wir hätten auch doppelt so lang gewartet, denn in Graz ist es schwierig, eine Fischsuppe dieser Qualität zu finden. Die warmen Pizzateig-Ecken zur Suppe, in der sich auch reichlich Garnelen und Miesmuscheln finden, künden davon, dass das „il gusto“ auch eine Reihe an Pizze anbietet.

Alice singt von einer besonderen Nacht, Umberto Tozzi himmelt Gloria an und erst als Paolo Conte über die Schulter raunt, dass es Zeit ist, zu gehen, soll es auch so sein. Nach dem Tiramisu im Glas ist vor dem nächsten Mal.

Il Gusto in Graz: Kontakt und Adresse

Il Gusto. Schützenhofgasse 41, 8010 Graz.

Tel. 0664 99660825

www.facebook.com/ilGusto.graz