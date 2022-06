Schon beim Betreten der „Kalten Ente“ fällt der Blick auf das, was in einem Lokal mit gepflegter Barkultur neben einer ausladenden Theke essenziell ist – ein Eisschrank für Cocktailgläser. Auf einem Sims schimmern dezent beleuchtete Glasgefäße mit Infusionen – eine Reihe verfeinerter Spirituosen wie etwa Vanille-Rum. Die Bar bespielt Betreiber Tom Legat selbst – etwa mit ideenreichen und hervorragenden Signature-Drinks wie dem „Made in China“, Vodka, Zitronengras, Kokos, serviert in der Take-away-Box mit Glückskeks.