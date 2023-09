Noch im Sommer wurde zwei Mal groß der 100. Geburtstag gefeiert und Wirt Markus Neuhold führte die Gäste durch die verzweigten Kellerräume, erzählte von Kriegszeiten, als noch Schweine im wunderschönen Gastgarten gehalten wurden, und von der bewegten langen Geschichte des Traditionsgasthauses in der Grazer Elisabethstraße, das früher auch durch sein auch am Sonntag geöffnetes Delikatessengeschäft bekannt war.

Ausgerechnet im 100. Jahr des Bestehens gibt es nun äußerst traurige Nachrichten aus dem "Laufke" zu vermelden: Das Lokal schließt - "und zwar ab sofort und aus gesundheitlichen und wirtschaftlichen Gründen", wie man "mit schwerem Herzen" bekannt gab. Schon letzte Woche hatte man keine Reservierungen mehr angenommen, ein Insolvenzverfahren wurde eröffnet.

"Ihr, eure Unterstützung, euer Lächeln und eure Geschichten haben unser Wirtshaus zu einem ganz besonderen Ort gemacht", heißt es im Abschieds-Posting auf Instagram. "Wir werden die gemeinsamen Abende, das fröhliche Lachen und die herzlichen Gespräche zu später Stunde vermissen." Und: "Möge das Leben euch weiterhin mit Glück, Gesundheit und gutem Wein begleiten. Ein leises Servus, liebe Gäste, und auf Wiedersehen."

Markus Neuhold hatte das Traditionsgasthaus gemeinsam mit Jakob Schönberger und Herbert König im März 2018 übernommen, zuletzt führte er es alleine - Schönberger übernahm den Weinbaubetrieb seines Vaters im Burgenland, König kehrte ebenfalls in den elterlichen Obst- und Weinbaubetrieb am Kittenberg zurück. Das engagierte Pächter-Trio, das auch viele Stars der Gastroszene zu Gast hatte und zu seinen Fans zählen durfte - u. a. die Berliner Tim Raue und Billy Wagner - war 2019 bereits einmal in die Insolvenz geschlittert, konnte das Lokal damals aber weiterführen.