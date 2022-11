Spitzenkoch Dorner: "Bei einem Menüpreis von 250 Euro für meine Gäste höre ich auf!"

Hauben-Liste im Download. 46 Hauben in 28 Lokalen listet der Gourmetführer in seiner aktuellen Ausgabe in Graz und Umgebung auf. In der Stadt gibt es mit dem Artis nun ein drittes Drei-Hauben-Lokal.