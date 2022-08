Gerade einmal 15 Monate hat die Ära des "Moin" im ehemaligen "Eckstein" am Grazer Mehlplatz gedauert – statt Labskaus & Co gibt es schon am September ebendort Ripperl, Chicken Wings, veganes Chili sin Carne oder Pulled-Ribs-Burger. Erst im Juni 2021 hatte sich der aus Hamburg stammende Spitzenkoch Daniel Marg mit norddeutscher Küche am Mehlplatz einen Traum erfüllt. Einen Traum, "der sich aber leider, wie sich im Laufe der Zeit gezeigt hat, am falschen Standort ein Zuhause gesucht hat", erklärt Marg. Der Platz am Mehlplatz ist wunderschön, "aber für das Fine-Dining-Konzept, das ich umsetzen möchte, einfach zu groß." Marg nimmt sich nun mit Ende August 2022 aus dem Lokal zurück, bleibt der Aiola-Gruppe aber als Küchenleiter von "Miss Cho" erhalten.