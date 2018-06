Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

© Samec

Die vierte Austragung des Schlossbergman am 3. Juni 2018 versprach wieder viel Spannung. Zusammen mit dem Street Food Market Graz wird der Schlossberg und der Karmeliterplatz in ein sportliches und kulnarisches Fest verwandelt. Es kommen also nicht nur Sportbegeisterte auf ihre Kosten. Das Rennen ist auf 255 Teilnehmer limitiert.

