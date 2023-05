Bestimmt wird nicht jeder betroffene Unternehmer rund um die Grazer Neutorgasse zustimmend nicken. So mancher Autolenker, der aufgrund der Bauarbeiten und Sperren morgens viel Geduld mitbringen muss, wird angesichts dieses Ergebnisses gar den Kopf schütteln. Und dennoch: Wie die Holding Graz am Freitag bekannt gibt, stelle eine aktuelle Umfrage dem laufenden Bau der neuen Tramstrecke ein gutes Zeugnis aus – sowohl im Hinblick auf das Projekt selbst als auch in puncto Kommunikation.