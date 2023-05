Diese Überraschung ist gelungen: Während im Rathaus an diesem Donnerstagnachmittag gerade die Gemeinderatssitzung tagt, drückte davon unabhängig die Grazer Koalition aus KPÖ, Grünen und SPÖ aufs Gas - und gab via Aussendung bekannt, welche Parktarife ab Herbst auf Autolenker auf der Suche nach einem Parkplatz warten: So wird man den Tarif in der Blauen Zone auf 1,30 Euro für eine halbe Stunde erhöhen (derzeit ein Euro) - und in der Grünen Zone von 0,80 auf einen Euro. "Die vom Land Steiermark per Gesetz zur Verfügung gestellte Möglichkeit von 1,6 Euro pro halbe Stunde in der Grünen Zone wird von Seiten der Stadt Graz nicht zur Gänze beansprucht werden", betont man daher im Grazer Rathaus.

Dieses neue Tarifmodell, auf welches sich die Koalition geeinigt hat, soll noch im Sommer in einer weiteren Gemeinderatssitzung beschlossen werden. Ab Herbst wird es dann wirksam.