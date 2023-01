Jeder siebente neue Pkw in Graz ist ein E-Auto

Die E-Autos legen weiter zu - in absoluten Zahlen und anteilsmäßig. In Graz wurden im Vorjahr 1004 neue E-Auto zugelassen, das sind 14 Prozent aller Pkw. Der Diesel bricht weiter ein. Ein Blick in die Statistik.