Nur eine Einfahrt vor dem Schwarzl-Freizeit-Zentrum liegt das Studio, das zuletzt als Music Incubator in der Pandemie mit seinen Streaming-Konzerten Coronary Beats für Aufsehen gesorgt hat. Und eben dieser Quader direkt neben dem SFZ-Areal wird nun neu als "My Square Music Academy" neu positioniert. Mit an Bord sind neben Mr. Music Incubator Gerhard Burda, die Musiker Patrick Freisinger (Schlagzeuger von Alle Achtung), Flo Gruber und Thomas Edler (FYN), die vor allem mit hochkarätigen Vortragenden bei Branchen-Workshops für Musiker, Songwriter und Producer punkten wollen. Letzte Woche feierte man klangvolle Eröffnung mit vielen bekannten Gesichtern aus der Branche und viel Live-Musik auf der Open Stage, wo auch die Erfolgsformation Alle Achtung ein kleines Akustik-Set zum Besten gab.